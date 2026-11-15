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Безпрецедентен пробив: „Спейсекс“ успя да улови горната степен на „Старшип“

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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„Спейсекс“ успешно улови горната част на ракетата „Старшип“ за първи път.

Това е огромен пробив в изграждането на ракета за многократна употреба. След почти 22 часа в Космоса, базата успя да хване горната степен на най-мощния апарат, конструиран до момента. Досега три пъти е хващана само долният модул на „Старшип“. Целта на 15-тия тестов полет беше да прибере и двете части на „Старшип“, в петък обаче долният модул беше отклонен от прихващача и експлодира над водите на Мексиканския залив. При поредната мисия на „Спейсекс“ в орбита бяха изведени 26 спътника, предназначени за разширяване на сателитната интернет мрежа „Старлинк".

#„Спейсекс“ #„Старшип“ #пробив

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