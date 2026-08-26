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Федерика Бриньоне успокои феновете след нова операция на коляното

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Спорт
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Двукратната олимпийска шампионка се чувства добре и скоро ще поднови физическите тренировки

Федерика Бриньоне успокои феновете след нова операция на коляното
Снимка: БГНЕС
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Италианската звезда в алпийските ски Федерика Бриньоне премина успешно през нова операция на лявото коляно. 36-годишната състезателка съобщи, че се чувства добре след интервенцията и очаква само след няколко дни отново да започне физическа подготовка.

"Операцията премина успешно, всички метални импланти бяха отстранени, коляното е напълно чисто и се чувствам добре. Още няколко дни с патерици и ще започна отново физическите тренировки“, обяви Бриньоне в социалните мрежи.

Италианката продължава възстановяването си след тежката контузия, която получи през април 2025 година по време на националното първенство. Тогава за стабилизиране на фрактурата в лявото ѝ коляно бяха поставени пластини и други метални импланти. След завръщането си към тренировките на сняг Бриньоне отново е почувствала болки, което е довело до решението за новата хирургическа намеса.

Добрата новина е, че по време на операцията е установено, че предната кръстна връзка не се нуждае от допълнителна интервенция. Това е важен сигнал за италианката в процеса на нейното възстановяване.

Бриньоне направи впечатляващо завръщане след тежката травма, като само десет месеца по-късно триумфира с две олимпийски титли през 2026 година – в супергигантския и гигантския слалом.

Новият сезон в Световната купа по алпийски ски започва в края на октомври в Зьолден, докато голямата цел през кампанията ще бъде Световното първенство в Кран-Монтана през февруари 2027 година.



#Федерика Бриньоне

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