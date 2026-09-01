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Нова операция за Линдзи Вон

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Спорт
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Скиорката ще се подложи на още една интервенция след контузията, която получи през февруари.

линдзи вон съм готова реша дали върна
Снимка: AP Photo
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Олимпийската шампионка по алпийски дисциплини в спускането от Ванкувър 2010 Линдзи Вон ще се подложи на още една операция заради контузията, която получи на Игрите през февруари тази година в Италия, разкри тя пред Eurosport.

„Чувствам се добре. Предстои ми още една операция, след като предната ми кръстна връзка бъде възстановена, все още имам дълъг път. Надявам се следващата операция да бъде през ноември, а след това имам поне девет месеца възстановяване“, каза Вон.

41-годишната американка се завърна към състезанията през сезон 2025/2026 след операция за смяна на колянната става на дясното коляно и спечели редица състезания от Световната купа. Месец преди Олимпийските игри американката разкъса предната кръстна връзка на лявото си коляно и въпреки това реши да се състезава в Игрите. На 8 февруари Вон падна, след като закачи с ръката и щеката си кол, разби се в снега с висока скорост и беше евакуирана с хеликоптер. Тя получи фрактура на пищяла, почти загуби крака си и претърпя пет сложни операции.

Вон е и двукратна бронзова медалистка от Олимпийските игри. Тя има също два златни медала и по три сребърни и бронзови от Световни първенства, а също така е печелила четири пъти Световната купа по ски алпийски дисциплини.

#Линдзи Вон

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