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Атанас Фурнаджиев влезе в Изпълкома на Международния съюз по биатлон

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Президентът на Българската федерация получи 28 от 50 гласа на Конгреса на IBU и ще има четиригодишен мандат в ръководството на световния биатлон

Атанас Фурнаджиев влезе в Изпълкома на Международния съюз по биатлон
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Президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев беше избран за член на Изпълнителния комитет на Международния съюз по биатлон (IBU). Вотът се проведе по време на Конгреса на организацията в Берхтесгаден, Германия, а мандатът на българския представител ще бъде четири години.

Фурнаджиев получи подкрепата на 28 от общо 50 гласували членове. Българинът събра повече гласове от представители на държави с утвърдени традиции в биатлона като Франция и Канада, докато кандидатите на Великобритания и Украйна не намериха място в новия състав на Изпълкома.

Заедно с Фурнаджиев в ръководния орган на IBU бяха избрани още бившата италианска биатлонистка Натали Сантер, норвежецът Торе Бойгард, естонецът Тармо Карсна, както и германците Щефан Шварцбах и Тамара Волф.

Конгресът в Берхтесгаден донесе промяна и на най-високия пост в Международния съюз по биатлон. Тим Фарчник беше избран за нов президент на организацията с четиригодишен мандат.

47-годишният словенец беше единственият кандидат за позицията и наследява Оле Далин. Шведът беше начело на IBU от 2018 година, но нямаше право да се кандидатира за още един мандат.

Фарчник вече има опит в управлението на организацията, след като от септември 2022 година е част от нейния Изпълнителен комитет. Така след Конгреса в Германия IBU влиза в нов четиригодишен управленски цикъл, в който България ще има свой представител в Изпълкома в лицето на Атанас Фурнаджиев.

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#Международен съюз по биатлон (IBU) #Атанас Фурнаджиев

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