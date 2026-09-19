Атанас Фурнаджиев влезе в Изпълкома на Международния съюз по биатлон

Президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев беше избран за член на Изпълнителния комитет на Международния съюз по биатлон (IBU). Вотът се проведе по време на Конгреса на организацията в Берхтесгаден, Германия, а мандатът на българския представител ще бъде четири години.

Фурнаджиев получи подкрепата на 28 от общо 50 гласували членове. Българинът събра повече гласове от представители на държави с утвърдени традиции в биатлона като Франция и Канада, докато кандидатите на Великобритания и Украйна не намериха място в новия състав на Изпълкома.

Заедно с Фурнаджиев в ръководния орган на IBU бяха избрани още бившата италианска биатлонистка Натали Сантер, норвежецът Торе Бойгард, естонецът Тармо Карсна, както и германците Щефан Шварцбах и Тамара Волф.

Конгресът в Берхтесгаден донесе промяна и на най-високия пост в Международния съюз по биатлон. Тим Фарчник беше избран за нов президент на организацията с четиригодишен мандат.

47-годишният словенец беше единственият кандидат за позицията и наследява Оле Далин. Шведът беше начело на IBU от 2018 година, но нямаше право да се кандидатира за още един мандат.

Фарчник вече има опит в управлението на организацията, след като от септември 2022 година е част от нейния Изпълнителен комитет. Така след Конгреса в Германия IBU влиза в нов четиригодишен управленски цикъл, в който България ще има свой представител в Изпълкома в лицето на Атанас Фурнаджиев.