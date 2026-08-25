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Организират състезание по летен биатлон за ветерани в Троян

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Спорт
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Право на участие в състезанието имат мъже над 35 години и жени над 30 години.

организират състезание летен биатлон ветерани троян
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Състезание по летен биатлон за ветерани се организира в Троян на 29 и 30 август, съобщи за БТА Тодор Комитов, главен експерт „Младежки дейности и спорт“ към общинската администрация. Състезанието ще се състои на стрелбищен комплекс „Вектор“ до Троян (посока махала Длъжковска). До момента са се записали около 120 участници от цялата страна.

Организатори на състезанието са Община Троян и Клуб по биатлон и стрелба „Аякс“ – Троян, с подкрепата на Българската федерация по биатлон.

Право на участие в състезанието имат мъже над 35 години и жени над 30 години. През първия ден те ще мерят сили при крос и стрелба, а през втория - в дуелна стрелба.

Летният биатлон е разновидност на зимния, а на местно ниво има силни традиции в тези спортове, отбеляза Комитов. Сред състезателите, излезли от троянската школа по биатлон, са Лора Христова, Милена Тодорова, Владимир Илиев и др.

В Троян се намират две лицензирани стрелбища за биатлон, които са сред много малкото такива съоръжения в страната. Край града се изгражда и нов ролбан за летен биатлон, който по думите на Тодор Комитов, е на финален етап.

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