Тим Фарчник пое управлението на световния биатлон

Словенецът Тим Фарчник е новият президент на Международния съюз по биатлон (IBU). Той беше избран на Конгреса на организацията в Берхтесгаден, Германия, и ще заема поста през следващите четири години.

47-годишният Фарчник беше единственият кандидат за президентския пост и наследява шведа Оле Далин, който ръководеше Международния съюз по биатлон от 2018 година.

Далин нямаше право да се кандидатира за нов мандат, което отвори пътя за промяна на върха на една от водещите международни организации в зимните спортове.

Фарчник не е ново име в управленските структури на IBU. Словенецът е част от Изпълнителния комитет на организацията от септември 2022 година, като през последните четири години натрупа опит в ръководството на световния биатлон.

С избора му започва нов управленски период за IBU, а мандатът на Фарчник ще бъде четиригодишен.