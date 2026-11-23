Една от най-значимите сделки през сезона в Националната хокейна лига (НХЛ) вече е факт. Детройт Ред Уингс се раздели с дългогодишната си звезда Дилън Ларкин, който ще продължи кариерата си в Монреал Канейдиънс, съобщава агенция "Ройтерс“.

Трансферът слага край на продължила близо шест месеца сага около бъдещето на американския нападател, който поиска да напусне Детройт още през лятото.

В замяна на Ларкин и по един избор от следващите два драфта Ред Уингс получават центъра Кърби Дак, вратаря Самюел Монтембо, перспективния колежански състезател Майкъл Хейг и четири избора от бъдещи драфтове.

Отношенията между Ларкин и ръководството на Детройт се влошиха сериозно през последните месеци. На 29 октомври американецът беше отстранен от клуба, а изплащането на заплатата му беше преустановено. Три седмици по-късно двете страни окончателно се разделиха.

Роденият в Уатърфорд, предградие на Детройт, хокеист беше сред най-разпознаваемите фигури на Ред Уингс през последното десетилетие. Той беше избран под номер 15 в драфта на НХЛ през 2014 година и прекара следващите 11 години в организацията.

В 818 мача в най-силното хокейно първенство в света Ларкин е натрупал 649 точки, включително 278 гола и 371 асистенции. Американецът има и две участия в Мача на звездите на НХЛ.

През миналия сезон нападателят реализира 34 попадения, с което записа най-доброто голово постижение в кариерата си. Той беше и сред важните фигури в националния отбор на САЩ, който спечели олимпийската титла на Зимните игри в Милано-Кортина през 2026 година.

Преминаването му в Монреал идва в момент, когато двата отбора се намират на различни позиции в Атлантическата дивизия.

Канейдиънс заемат третото място с 32 точки и продължават битката за челните позиции, докато Детройт е седми с 19 точки, на 14 зад лидера Отава Сенатърс.