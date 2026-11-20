Лейн Хътсън се превърна в герой за Монреал Канейдиънс, след като отбеляза два гола в заключителните минути и донесе победата с 2:1 след продължение срещу Каролина Хърикейнс в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ).

Действащият носител на Купа „Стенли“ Каролина водеше почти до края на редовното време, но Хътсън възстанови равенството в 15:01 минута на третата третина. Защитникът проби отляво и изпрати шайбата в горния ъгъл на вратата, пазена от Пьотр Кочетков.

Решаващият момент настъпи още в първата минута на продължението. Хътсън комбинира с Ник Сузуки, след което се насочи към вратата и получи обратно шайбата. Американецът преодоля Кочетков с прецизно изпълнение и осигури втора поредна победа на Монреал.

Сузуки асистира и за двете попадения, а вратарят Якуб Добеш завърши с 26 спасявания.

В друга среща Лос Анджелис Кингс осъществи впечатляващ обрат от три гола пасив и победи Торонто Мейпъл Лийфс с 4:3 след изпълнение на дузпи.

Адриан Кемпе реализира единственото попадение при наказателните удари, а Алекс Търкот, Алекс Лаферие и Ерик Хаула се разписаха в редовното време. Дарси Кюмпер допринесе за успеха с 24 спасявания.

За Торонто Остън Матюс записа гол и асистенция, а Джон Таварес и Дакота Джошуа също бяха точни. Поражението беше осмо поредно за канадския тим.

Още по-драматичен обрат постигна Филаделфия Флайърс, който навакса изоставане от 2:5 и надделя над Отава Сенаторс с 6:5 след продължение.

Травис Конечни отбеляза победното попадение само 39 секунди след началото на допълнителното време, като добави и три асистенции. Кам Йорк реализира два гола, а Оуен Типет, Тайсън Фьорстър и Джейми Драйсдейл също се разписаха за победителите.

За Отава Дилън Козенс отбеляза два пъти, но това не беше достатъчно за продължаване на серията от три поредни победи.

Сейнт Луис Блус се наложи над Питсбърг Пингуинс с 5:2 и записа четвърти успех в последните си пет срещи.

Джими Снъггеруд и Дилън Холоуей реализираха по две попадения, а Джъстин Барън също се разписа. Робърт Томас се отличи с три асистенции, докато Джоел Хофер направи 31 спасявания.

Рикард Ракел отбеляза и двата гола за Питсбърг, който продължава да изпитва затруднения и вече има седем поражения в последните си девет мача.

Бъфало Сейбърс победи Вашингтон Кепитълс с 6:3, като Расмус Далин и Бек Маленстин отбелязаха с разлика от само 25 секунди през първата третина.

Джак Куин добави две попадения, а Зак Бенсън и Тейдж Томпсън също бяха точни за победителите.

Въпреки загубата Александър Овечкин записа историческо постижение. Руснакът направи своята 763-а асистенция за Вашингтон и изпревари дългогодишния си съотборник Никлас Бекстрьом по този показател в историята на клуба.

Уинипег Джетс продължи силното си представяне с победа над Ню Йорк Айлъндърс с 4:3 след продължение.

Джош Мориси отбеляза решаващото попадение 3:02 минути преди края на допълнителното време, а Кайл Конър реализира 18-ия си гол за сезона и добави асистенция. Морган Барън и Коул Перфети също се разписаха за Джетс, които имат седем победи в последните си осем двубоя.

Един от най-значимите резултати за вечерта дойде от Тампа Бей, където домакините победиха Едмънтън Ойлърс с 3:1 и сложиха край на впечатляващата серия на Конър МакДейвид от 23 последователни мача с поне една точка от началото на сезона.

Андрей Василевски направи 23 спасявания и се превърна в основна фигура за успеха. Никита Кучеров, Джон Карлсън и Иля Михеев отбелязаха попаденията за Тампа Бей, който има баланс от 10 победи и едно поражение у дома.

МакДейвид завърши срещата без точка, след като отправи два удара към противниковата врата. Неговата серия остава четвъртата най-дълга в историята на НХЛ от началото на сезон.

За Едмънтън точен беше Шакир Мухамадулин, но отборът допусна първата си загуба в редовното време като гост през кампанията.

В останалите двубои Кълъмбъс Блу Джакетс победи Чикаго Блекхоукс с 4:2, Далас Старс надделя над Вегас Голдън Найтс с 4:3 след дузпи, а Минесота Уайлд се наложи над Калгари Флеймс с 4:1.