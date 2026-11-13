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Хеттрик на Мат Болди изведе Минесота срещу Торонто в НХЛ

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Чете се за: 06:35 мин.
Спорт
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Това бе шестият хеттрик в кариерата му.

Хеттрик на Мат Болди изведе Минесота срещу Торонто в НХЛ
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Мат Болди отбеляза хеттрик за гостуващия Минесота при победата над Торонто с 5:2 в четвъртък късно вечерта. Това бе шестият хеттрик в кариерата му. Кирил Капризов записа три асистенции, а Данила Юров се отличи с гол и асистенция за Минесота, който спечели за пети път в последните си шест срещи. Майкъл Маккарът също се разписа, а Йеспер Валстед отрази 26 удара. Зак Макюън направи гол и асистенция за Торонто, Остън Матюз вкара първото си попадение за ноември, а Сторалз спаси 21 шута.

Шейн Пинто вкара два пъти, включително и победен гол в продължението за успеха на Отава срещу Колорадо с 4:3. Тим щуцъл и Дрейк Батерсън също се разписа, докато Линус Улмарк направи 26 спасявания за "сенаторите". Пинто добави и асистенция. Габриел Ландеског, Артури Лехконен и Паркър Кели бяха голмайсторите за Колорадо, а звездите на тима Нейтън Маккийт и Кейл Макар напуснаха рано леда с контузии.

Антон Лундел вкара победното попадение 2:40 минути преди края на мача за Флорида, който навакса три гола пасив и победи Детройт с 5:4. Сам Райнхарт и Густав Форслинг също вкараха за "пантерите", за които това бе втори пореден успех. Картър Верхеге записа три асистенции, а Акира Шмид спаси 24 шута. Голът на Райнхарт бе негов 200 с екипа на Флорида, като пред него по този показател е само Александър Барков с 286. За Детройт вкараха Джей Ти Комфър, Андреас Енглунд, Лукас Реймънд и Марко Каспер. Мориц Зайдер направи две асистенции, а Джон Гибсън направи 24 спасявания.

Райън Донато вкара в 3:12 минута на добавеното време за Чикаго, който се поздрави с победа срещу гостуващия Бъфало с 3:2. Франк Назар отбеляза два пъти, а Спенсър Найт отрази 21 удара. Оуън Пауър и Тейг Томпсън реализираха за Бъфало, който вече има три поредни загуби.

Монреал водеше срещу Бостън при гостуването си с 5:0 след първите две третита, за да се наложи в крайна сметка с 5:2. Джейк Еванс и Джош Андерсън записаха по гол и асистенция, за да кацат тима на върха в класирането на Атлантическата дивизия. Кърби Дак, Коул Кофийлд и Филип Дано също вкараха. Кейси Митещад отбеляза двете попадения за Бостън, а Елиас Линдхолм записа две асистенции.

Финландецът Себастиан Ахо вкара два гола, за да поведе Каролина при победата над Сиатъл с 4:1, като мачът се игра в Хелзинки. Николай Елерс се отличи с гол и асистенция, а финландският защитник Юсо Валимаки също вкара. Фредрик Годро бе автор на попадението за Сиатъл.

Джйк Гюнцел вкара гол в своя мач №700 в НХЛ за Тампа Бей, който надигра Кълъмбъс с 3:1. Брендън Хагел записа два гола и асистенция, докато Никита Кучеров асистира два пъти. Кълъмбъс бе воден от асистента Дон Гранато заради заболяване на треньора Рик Баунес. Матю Найс отбеляза за тима, а Джен Грийвс спаси 25 удара.

Еван Родригес записа гол и асистенция, а Ню Джърси се разписа три пъти в третата третина, за да победи Вашингтон с 5:2. Лени Хамеенахо и Владислав Колячонок също вкараха, Стефан Ноусен добави гол, а Джак Хюз също се разписа и записа точки в седми пореден мач. Арсени Грицюк направи две асистенции, а Конър Хелебуйк отрази 26 шута. Пиер-Люк Дюбоа вкара в трета поредна среща, а Райън Лионард също се разписа за Вашингтон.

Марк Шайфли и Доусън Мерсер записаха всеки по два гола във втората третина за победата на Уинипег срещу Далас с 8:3. Дилън Самберг също вкара за победителите през втората част, Габриел Виларди и Кайл Конър записаха по гол и две асистенции. Коул Кьопке вкара, а Стюърт Скинър направи 30 спасявания. Рууп Хинц се отличи с гол и асистенция, а Арту Хири и Дейвид Перон вкараха за Далас. Томас Харли и Нилс Лундквист дадоха по две асистенции.

Вратарят на Сейнт Луис Джоел Хофър спаси 29 удара за 65 минути, а след това отрази и четири дузпи за победата на тима му срещу Юта с 1:0 в Солт Лейк Сити. Вратарят на Юта Карел Веймелка отрази 22 удара, както и четири дузпи. При изпълнението на по осем дузпи Сейнт Луис се наложи с 3:2.

Брейдън Шен направи гол и две асистенции за Ню Йорк Айлъндърс, който победи Лос Анджелис с 5:2. Симон Холстьорм записа гол и асистенция, докато Матю Шефер, Виктор Еклунд и Бо Хорват също вкараха за успеха. Райън Пълок направи две асистенции, а Иля Сорокин отрази 26 шута. Тревор Муур и Кинтън Байфилд се разписаха, а Дарси Кюмпер направи 16 спасявания за Лос Анджелис, който загуби трети пореден мач.

#Мат Болди #НХЛ 2026/2027 #Минесота Уайлд #Торонто Мейпъл Лийфс

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