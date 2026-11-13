ЦСКА отново вдигна Купата на България по хокей на лед

ЦСКА спечели Купата на България по хокей на лед за втора поредна година.

"Червените" разгромиха Балкан (Ботевград) със 17:2 в последния мач от първия кръг от редовния сезон на Държавното първенство при мъжете, който беше валиден за определяне на носителя на Купата на страната.

Така "армейците" завършиха с 10 точки и изпревариха с точка втория Ирбис-Скейт и с 2 точки третия НСА, за да заслужат трофея.

Втората фаза от редовния сезон на шампионата започва през следващата седмица, а след изиграването на срещите в нея ще се състоят и плейофите за титлата.