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ЦСКА отново вдигна Купата на България по хокей на лед

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Спорт
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"Червените" без проблеми срещу Балкан в последния мач от първия кръг на редовния сезон при мъжете, който е валиден за определяне на носителя на трофея.

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ЦСКА спечели Купата на България по хокей на лед за втора поредна година.

"Червените" разгромиха Балкан (Ботевград) със 17:2 в последния мач от първия кръг от редовния сезон на Държавното първенство при мъжете, който беше валиден за определяне на носителя на Купата на страната.

Така "армейците" завършиха с 10 точки и изпревариха с точка втория Ирбис-Скейт и с 2 точки третия НСА, за да заслужат трофея.

Втората фаза от редовния сезон на шампионата започва през следващата седмица, а след изиграването на срещите в нея ще се състоят и плейофите за титлата.

#Купа на България по хокей на лед за мъже 2026 г.

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