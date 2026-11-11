Правителството отпусна 1 милион евро за Световната купа по сноуборд в Банско през 2027 година

Министерският съвет одобри отпускането на 1 милион евро за организирането и провеждането на Световната купа по сноуборд в алпийските дисциплини, която ще се състои в Банско през януари 2027 година.

Финансирането е осигурено чрез постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 година, съобщиха от правителствената пресслужба.

От Министерския съвет подчертават значението на международната надпревара за популяризирането на зимните спортове в България и утвърждаването на страната като домакин на престижни спортни събития.

Състезанията в Банско традиционно привличат интереса на български и чуждестранни зрители, като допринасят и за популяризирането на курорта на международната спортна сцена.

Държавното финансиране ще бъде допълнено и със средства от местната власт. В края на октомври Общинският съвет в Банско одобри предложение на кмета Стойчо Баненски за отпускането на 125 000 евро в подкрепа на организацията на състезанията.

По този начин общият размер на одобреното държавно и общинско финансиране за предстоящата Световна купа достига 1,125 милиона евро.