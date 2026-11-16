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Конър МакКдейвид изведе Едмънтън до успеха срещу Филаделфия

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Спорт
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Ойлърс вече са в серия от пет поредни победи в НХЛ.

Конър МакКдейвид изведе Едмънтън до успеха срещу Филаделфия
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Конър МакКдейвид отбеляза гол и направи две асистенции при победата на Едмънтън Ойлърс с 5:2 срещу Филаделфия Флайърс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Центърът вече е с точки в 22 поредни мача, а тимът от Албърта води в класирането на Тихоокеанската дивизия, Западната конференция и Лигата като цяло.

Леон Драйзайтел вкара 19-ия и 20-ия си гол през сезона, а освен това направи асистенция за Едмънтън, който е в серия от пет победи. В този мач ключова се оказа защитата при числен пасив, след като вратарят Тристан Джари и неговите съотборници не допуснаха гол при осем пауърплей ситуации.

Макдейвид, който има 12 попадения и 41 асистенции през сезона, подаде за гол на Васили Подколзин, но не получи асистенция за това разиграване. Зак Хайман също бе точен за Ойлърс, а за Флайърс вкараха Коул Нъбъл и Ноа Кейтс. Фили спечели едва шест от първите си 23 мача и е шести в Столичната дивизия на НХЛ.

Маклин Селебрини и Уил Смит завършиха с по гол и две асистенции, а Сан Хосе Шаркс спря серията на Нешвил Предатърс от седем победи с успех с 4:2. Ивар Стенберг и Колин Граф също бяха точни за „акулите“, които са с 22 точки и с пет по-малко от „хищниците“.

Джейсън Робъртсън бе точен 2:04 минути преди края на продължението и Далас Старс спечели с 2:1 срещу Флорида Пантърс. Кътър Готие пък продължи серията си от точки в девети мач с два гола и една асистенция за победата на Анахайм Дъкс с 6:1 над Калгари Флеймс.

#Конър МакКдейвид #НХЛ 2026/2027 #Едмънтън Ойлърс #Филаделфия Флайърс

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