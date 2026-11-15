Алберт Попов: Изключително доволен съм от карането си

Българският скиор Алберт Попов, който се класира на десето място в слалома в Леви (Финландия) - първи за сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини, коментира, че е доволен от представянето си.

Попов завърши с общо време от двата манша от 1:49.55 минути.

"Първият старт за сезона вече е факт. Записах десето място в Леви и моето най-добро класиране тук. За толкова равнинни участъци съм изключително доволен от карането си днес", каза Попов във видео, публикувано от Българската федерация по ски в социалните мрежи.

Българският национал е обнадежден за следващите си състезания.