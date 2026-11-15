БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
Чете се за: 01:45 мин.
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да...
Чете се за: 01:00 мин.
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на...
Чете се за: 06:52 мин.
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алберт Попов: Изключително доволен съм от карането си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Българският национал е обнадежден за следващите си състезания.

алберт попов първия манш световната купа леви
Слушай новината

Българският скиор Алберт Попов, който се класира на десето място в слалома в Леви (Финландия) - първи за сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини, коментира, че е доволен от представянето си.

Попов завърши с общо време от двата манша от 1:49.55 минути.

"Първият старт за сезона вече е факт. Записах десето място в Леви и моето най-добро класиране тук. За толкова равнинни участъци съм изключително доволен от карането си днес", каза Попов във видео, публикувано от Българската федерация по ски в социалните мрежи.

Българският национал е обнадежден за следващите си състезания.

"В стръмното, разбира се, успях да развия потенциала си и съм страшно доволен от новия материал, екипа и как функционира всичко. Смятам, че предстоят много хубави неща занапред", добави българинът, чийто следващ старт в Световната купа ще бъде в Гургъл (Австрия).

Свързани статии:

Алберт Попов започна сезона с десето място в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви
Алберт Попов започна сезона с десето място в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви
Българският скиор завърши с общо време от двата манша от 1:49.55...
Чете се за: 01:25 мин.
#Алберт Попов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
1
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
2
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия
4
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е...
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния
5
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова
6
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
5
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
6
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...

Още от: Зимни

Малена Замфирова: Може би ще пропусна Световната купа в Банско
Малена Замфирова: Може би ще пропусна Световната купа в Банско
Алберт Попов започна сезона с десето място в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви Алберт Попов започна сезона с десето място в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви
Чете се за: 01:25 мин.
Треньорите, които стоят зад успехите на Владимир Зографски Треньорите, които стоят зад успехите на Владимир Зографски
Чете се за: 06:02 мин.
Алберт Попов с 18-то място след първия манш на Световната купа в Леви Алберт Попов с 18-то място след първия манш на Световната купа в Леви
Чете се за: 01:35 мин.
Петър Хубчев, Дончо Донев и Борислава Христова в „Арена спорт“ Петър Хубчев, Дончо Донев и Борислава Христова в „Арена спорт“
Чете се за: 01:15 мин.
Джейми Бен с личен рекорд при победа на Далас в НХЛ Джейми Бен с личен рекорд при победа на Далас в НХЛ
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в Добричко (СНИМКИ) 14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в Добричко (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Заради гъста мъгла и "черен" лед спряха движението на тирове през Петрохан Заради гъста мъгла и "черен" лед спряха движението на тирове през Петрохан
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Най-късно утре се очаква да се нормализира изцяло въздушният трафик в САЩ Най-късно утре се очаква да се нормализира изцяло въздушният трафик в САЩ
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Автомобил се блъсна в пътен знак край спирка във Варна, двама са в...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иран атакува с дронове американски бази в Бахрейн, обявена е...
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Гръцките власти издирват с дронове опасна вълчица в района на...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ