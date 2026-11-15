БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
Чете се за: 01:45 мин.
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да...
Чете се за: 01:00 мин.
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на...
Чете се за: 06:52 мин.
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Малена Замфирова: Може би ще пропусна Световната купа в Банско

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Българската сноубордостка изрази надежда за участие на световното първенство за юноши в Южна Корея.

Малена Замфирова
Снимка: БТА
Слушай новината

Българската сноубордостка Малена Замфирова сподели, че още е далеч от завръщането си на сноуборда и най-вероятно ще пропусна Световната купа на родна земя в Банско.

Младата състезателка започна подготовката си на сняг, но кара само ски.

"Очаквах, че ще се справям по-добре. Все още не се чувствам достатъчно сигурна върху борда и карам само ски. За съжаление нямаме никакъв късмет с времето тази година. От десет има два слънчеви дни. Това допълнително затруднява и забавя тренировъчния процес", сподели тя.

Замфирова изрази надежда за участие на световното първенство за юноши в Южна Корея.

"Най-вероятно няма да мога да се състезавам в първите стартове и може би ще пропусна Световната купа в Банско. Надявам се през февруари ще мога да участвам на световното първенство за юноши в Корея", допълни националната състезателка.

Свързани статии:

Малена Замфирова е близо до завръщане
Малена Замфирова е близо до завръщане
Предстои ни тренировъчен лагер в Австрия, на който тя ще се качи за...
Чете се за: 02:00 мин.
#Малена Замфирова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
1
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
2
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия
4
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е...
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния
5
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова
6
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
5
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
6
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...

Още от: Зимни

Алберт Попов: Изключително доволен съм от карането си
Алберт Попов: Изключително доволен съм от карането си
Алберт Попов започна сезона с десето място в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви Алберт Попов започна сезона с десето място в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви
Чете се за: 01:25 мин.
Треньорите, които стоят зад успехите на Владимир Зографски Треньорите, които стоят зад успехите на Владимир Зографски
Чете се за: 06:02 мин.
Алберт Попов с 18-то място след първия манш на Световната купа в Леви Алберт Попов с 18-то място след първия манш на Световната купа в Леви
Чете се за: 01:35 мин.
Петър Хубчев, Дончо Донев и Борислава Христова в „Арена спорт“ Петър Хубчев, Дончо Донев и Борислава Христова в „Арена спорт“
Чете се за: 01:15 мин.
Джейми Бен с личен рекорд при победа на Далас в НХЛ Джейми Бен с личен рекорд при победа на Далас в НХЛ
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в Добричко (СНИМКИ) 14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в Добричко (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Заради гъста мъгла и "черен" лед спряха движението на тирове през Петрохан Заради гъста мъгла и "черен" лед спряха движението на тирове през Петрохан
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Най-късно утре се очаква да се нормализира изцяло въздушният трафик в САЩ Най-късно утре се очаква да се нормализира изцяло въздушният трафик в САЩ
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Автомобил се блъсна в пътен знак край спирка във Варна, двама са в...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иран атакува с дронове американски бази в Бахрейн, обявена е...
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Гръцките власти издирват с дронове опасна вълчица в района на...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ