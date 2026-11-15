Малена Замфирова: Може би ще пропусна Световната купа в Банско

Българската сноубордостка Малена Замфирова сподели, че още е далеч от завръщането си на сноуборда и най-вероятно ще пропусна Световната купа на родна земя в Банско.

Младата състезателка започна подготовката си на сняг, но кара само ски.

"Очаквах, че ще се справям по-добре. Все още не се чувствам достатъчно сигурна върху борда и карам само ски. За съжаление нямаме никакъв късмет с времето тази година. От десет има два слънчеви дни. Това допълнително затруднява и забавя тренировъчния процес", сподели тя.

Замфирова изрази надежда за участие на световното първенство за юноши в Южна Корея.

"Най-вероятно няма да мога да се състезавам в първите стартове и може би ще пропусна Световната купа в Банско. Надявам се през февруари ще мога да участвам на световното първенство за юноши в Корея", допълни националната състезателка.