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Гръцките власти издирват с дронове опасна вълчица в района на Халкидики

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Гръцките власти издирват с дронове опасна вълчица в района на Халкидики
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Гръцките власти издирват с дронове опасна вълчица, която се свързва с нападения срещу хора в района на курортното селище Неос Мармарас на полуостров Халкидики, съобщават гръцките медии. Според информацията животното е нападнало две деца от Сърбия, които са били на почивка в Гърция. Инцидентите са от лятото на миналата година и от септември тази година.

Според гръцката обществена телевизия ЕРТ властите използват дронове, за да локализират вълчицата. На животното е дадено името Аспазия. Предполага се, че тя е част от двойка вълци, обитаваща планината Итамос. Мъжкият екземпляр вече е заловен.
Според репортаж на ЕРТ вълчицата, която обитава гора в района на Неос Мармарас, често слиза с населеното място като напада кучета и котки.

С настъпването на есента тя е ограничила периметъра на движенията си само до гористата местност.
Според информацията вълчицата не проявява типичното поведение на диво животно и се движи без да се страхува и при наличието на човешко присъствие.

Специалистите, които участват в акцията, се надяват при следващата й поява в района на Неос Марамарис, тя да бъде заловена и транспортирана до центъра за диви животни на организацията за защита на околната среда "Аркурос" във Флорина. В същия център вече са настанени и други вълци, които се свързват със случаи на нападения срещу хора в Солун и планината Парнита край Атина.

#Гърция #халкидики #вълчица #дронове

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