Заради гъста мъгла и "черен" лед спряха движението на тирове през Петрохан

От Областното пътно управление в Монтана взеха решение да се ограничи тежкотоварният трафик през прохода.

Причина за спирането на движението на МПС над 12 тона днес е гъстата мъгла и очакваното понижение на температурите.

Инж. Володя Вълов, директор на ОПУ - Монтана: "Причината за решението ни са ниските температури и рискът от заледявания на пътното платно. Вече няколко пъти през последното денонощие се наложи опесъчаване, именно заради това. На места се образува “черен лед”. При тези условия, камионите с товар не могат да преодолеят стръмните изкачвания и ако допуснем горе камиони, съществува реална опасност за сериозни проблеми в движението.”

Шофьорите трябва да тръгват подготвени за зимни условия.