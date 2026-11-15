Мъж с 2,49 промила алкохол се блъсна в паркиран автомобил и електрически стълб в Разград

Мъж с 2,49 промила алкохол се блъсна последователно в паркиран автомобил и електрически стълб в Разград. Инцидентът е станал около 21.40 часа снощи на улица „Княз Борис“, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева. При произшествието 53-годишният шофьор на лек автомобил „Лексус“ изгубил контрол над управлението и ударил паркиран „Опел Астра“, след което се блъснал в електрически стълб.

Пристигналият на място полицейски екип тествал шофьора с дрегер. Уредът е отчел 2,49 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е задържан в Районното управление в Разград. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано бързо производство.

Заради щетите от катастрофата булевард „Княз Борис“ ще бъде затворен за движение за около час и половина до два часа в участъка от кръстовището с улица „Левски“ до кръстовището с улица „28 януари“. Екипи на „Енерго-Про“ ще подменят повредения електрически стълб и ще възстановят електрозахранването. Шофьорите трябва да използват обходни маршрути, допълни Георгиева.

Преди дни на главния път I-2 в района на „Илко сервиз“ 20-годишен шофьор на „Форд Фиеста“ също изгуби контрол над автомобила и се блъсна в крайпътна мантинела, като при проверката с дрегер бяха отчетени 3,08 промила алкохол в издишания въздух.