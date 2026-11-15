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Пета поредна година в Димитровград се организира тържество за „златни сватби“ за Деня на християнското семейство

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Пета поредна година в Димитровград се организира тържество за „златни сватби“ за Деня на християнското семейство
Снимка: БТА
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За пети пореден път Община Димитровград организира празник за семейни двойки, които през настоящата година отбелязват „златна сватба“, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. По традиция тържеството по повод 50 години съвместен живот ще се състои на 19 ноември, в навечерието на Деня на християнското семейство.

Кметът на Димитровград Иво Димов ще посрещне двойките, сключили граждански брак през 1976 г., за да почете дългогодишния им съвместен живот и значението на семейните ценности. В тържеството могат да се включат и двойки, които са се венчали през 1976 г. в друго населено място, но днес живеят на територията на община Димитровград.

Десетки семейства вече са потвърдили присъствието си, уточниха от кметската администрация. Сред тях има двойка, която тази година отбелязва 70 години съвместен живот – т.нар. платинена сватба, както и семейство с 60-годишен брак, което празнува „диамантена“ сватба. През миналата година в Димитровград бяха чествани 54 „златни“ и една „диамантена“ сватба за 60 години съвместен живот.

#тържество „златни сватби“ #Деня на християнското семейство #Димитровград

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