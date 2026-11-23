Каролина Хърикейнс победи Ню Йорк Рейнджърс с 5:2 като гост в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ). Джаксън Блейк се превърна в основната фигура за успеха, след като реализира хеттрик в заключителните минути на втората третина.

Каролина демонстрира впечатляваща ефективност в нападение, като превърна равенството 1:1 в преднина от три гола само за 5 минути и 14 секунди. Подобен обрат тимът осъществи и в предишния си двубой, когато заличи изоставане от две попадения с три гола в рамките на 3 минути и 5 секунди, за да спечели със 7:4.

Александър Никишин и Шон Уокър също се отличиха с попадения за Хърикейнс, които продължават силното си представяне през сезона. Отборът е с баланс от шест победи и една загуба след продължение или дузпи в последните си седем срещи, като вече има и шест последователни успеха при гостуванията си в "Медисън Скуеър Гардън“.

Ерик Робинсън се разписа при числено намален състав за Каролина, а Джордан Мартинук отбеляза на празна врата 2 минути и 22 секунди преди края, затвърждавайки 18-ата победа на тима от началото на кампанията.

Вратарят Брендън Бъси допринесе за успеха с 25 спасявания, 15 от които направи още в първата третина. За Ню Йорк Рейнджърс точни бяха Мика Зибанеджад и Джей Ти Милър.

С победата Каролина събра 39 точки и продължава да оглавява класирането в Източната конференция, като има равен актив с лидера на Запад Минесота Уайлд.

В друга среща от вечерта Сейнт Луис Блус постигна четвърта поредна победа, след като надделя над Едмънтън Ойлърс с 5:4 след изпълнение на дузпи.

Решаващото попадение при наказателните удари беше дело на Мейсън Мактейвиш. Джими Снъгъръд завърши двубоя с гол и асистенция, а сред реализаторите за Сейнт Луис бяха още Далибор Дворски, Филип Броберг и Павел Бухневич.

За Едмънтън се разписаха Леон Драйзайтел, Каспери Капанен, Филип Халандър и Колтън Дак. Попадението на Драйзайтел имаше и историческа стойност за германския нападател, който достигна границата от 1100 точки в кариерата си в НХЛ.