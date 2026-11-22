Най-добрият български алпиец Алберт Попов не успя да завърши втория манш на слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Гургъл, Австрия. Победата спечели норвежецът Тимон Хауган, който записа осмия си успех в кариерата в надпреварата.

Попов направи добро първо спускане и се нареди на 19-о място с време 55.32 секунди, което му осигури участие във втория манш. Българинът започна обещаващо решителното си спускане, но допусна грешка още в началото на трасето и отпадна от състезанието.

Другият български представител Калин Златков остана извън първите 30, след като даде 41-о време в първия манш и не успя да се класира за втория.

Битката за победата в Гургъл предложи драматична развръзка. Норвежецът Атле Ли Макграт, който изоставаше само на една стотна от сънародника си Тимон Хауган след първото спускане, допусна грешка в средната част на трасето и отпадна. Така Хауган се възползва от ситуацията и стигна до победата с общо време 1:42.55 минути.

За норвежеца това е осми успех в Световната купа и седми в дисциплината слалом.

Второто място зае неговият сънародник Ейрик Хюстад Солберг с време 1:43.15 минути, а трети завърши швейцарецът Танги Неф с 1:43.43 минути. И за двамата това беше първо качване на подиума в състезание от Световната купа.

Сред отпадналите във втория манш беше и другият норвежки ас Хенрик Кристоферсен, докато представителят на Бразилия Лукас Бротен не успя да завърши още първото спускане.

След успеха си Хауган оглави класирането в дисциплината слалом с девет точки преднина пред французина Клеман Ноел. Трети е Лукас Бротен, който изостава с още четири точки.

Въпреки отпадането си в Гургъл Бротен запазва лидерската позиция в генералното класиране за Световната купа, където има аванс от 49 точки пред швейцареца Лоик Меяр.