Лара Колтури записа първата си победа в алпийските ски, след като спечели слалома от Световната купа за жени в Гургъл, Австрия. 20-годишната албанка изоставаше зад Анна Свен-Ларсон след първия манш, но заличи пасива си от 0,24 секунди срещу шведката и завърши на първото място.

Колтури направи перфектно спускане във втория манш и постигна общо време 1:45.47 минути (51.94 и 53.53 секунди) за първата позиция, а Свен-Ларсон направи поредица от грешки в средата на трасето и остана трета. Втора бе сънародничката ѝ Сара Хектор с 1:45.74 (52.31 и 53.43), а Свен-Ларсон завърши с 1:45.77 (51.70 и 54.07).

Победата на Колтури бе историческа първа за Албания в алпийските ски, като тя е и единствената състезателка, записала подиуми във всеки кръг през новия сезон. Тя бе втора в гигантския слалом в Зьолден и в слалома в Леви, Финландия. Следващото предизвикателство е двоен кръг в Килингтън, където дамите ще карат гигантски слалом и слалом.

Победата изкачи Колтури на първо място в генералното класиране с 260 точки и 68 повече от Ема Айхер, която бе осма днес. Албанката води и в дисциплината с 48 точки пред германката.

"Благодаря на всички, на семейството ми и на брат ми. Това е огромно нещо за мен. Суперщастлива съм да бъда първата победителка от Албания, защото в страната ми ще се интересуват все повече от алпийските ски. Движа се в правилната посока, а това е плод на много, много труд", каза тя за ФИС.

Грешките на Свен-Ларсон, която е бронзова медалистка от слалома в Милано-Кортина 2026, я оставиха само с две победи за Световната купа, последната от които през февруари 2024 г.