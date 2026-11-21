Владимир Зографски завърши на 28-о място в първото състезание за новия сезон в Световната купа по ски скокове, което се проведе на голямата шанца в норвежкия зимен център Лилехамер.

Българският състезател изпита затруднения в първия си опит и остана на последната позиция сред участниците във финалния кръг. При второто си излизане на шанцата обаче Зографски подобри представянето си, като постигна скок от 112 метра.

С общ сбор от 163,1 точки българинът успя да се изкачи до 28-ото място в крайното класиране, изпреварвайки словенеца Тими Зайц и австриеца Щефан Крафт, които допуснаха сериозни грешки при вторите си опити.

Победата в откриващото състезание за сезона заслужи австриецът Щефан Ембахер, който демонстрира най-голяма стабилност в двата кръга.

Ембахер поведе още след първите скокове, когато преодоля 140,5 метра, а във втория си опит достигна 141 метра. С общ актив от 278 точки той си осигури първото място.

Втори завърши представителят на домакините Халвор Егнер Гранеруд, който събра 265,9 точки и зарадва норвежката публика с място на почетната стълбичка.

Третата позиция зае друг австрийски състезател – Рафаел Цимерман, който приключи надпреварата с 259,6 точки.