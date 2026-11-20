Българинът Владимир Зографски преодоля квалификацията на първото състезание за сезона в Световната купа по ски скок.

На голямата шанца в Лилехамер Зографски направи опит от 116 метра, който му донесе 80,7 точки и 35-o място.

Победител в квалификацията стана норвежецът Исак Лангмо със скок от 135,5 метра за 119,8 точки. Втори и трети останаха други двама представители на домакините - Кристофер Сундал, който скочи 136,5 метра, и Мариус Линдвик, който премина 137,5 метра. На двамата обаче бяха отнети повече точки за вятър спрямо Лангмо, но това ще бъде без особено отношение за самото състезание.

В събота е първото основна надпревара в Лилехамер, а от 17:00 часа днес в норвежкия курорт предстои смесено отборно състезание.