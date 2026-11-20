Плевен ще бъде домакин на открития турнир по ускорен шахмат за „Купа Плевен 2026“, който ще се проведе на 22 ноември, неделя, в хотел „Ростов“. Състезанието е част от Спортния календар на Община Плевен, а негов организатор е спортният клуб по шахмат Спартак Плевен XXI.

До момента участие са заявили 74 шахматисти от различни градове в страната, сред които София, Пловдив, Варна, Ловеч, Оряхово, Козлодуй, Враца и Велико Търново. Очакванията на организаторите са броят на състезателите да достигне поне 80.

Главният съдия на турнира Чавдар Андреев съобщи пред БТА, че надпреварата ще събере представители на различни поколения. Най-младият записан участник е едва на шест години, докато най-възрастният е на 87.

Сред състезателите се откроява плевенчанинът Валентин Митев, който се състезава за Левски и притежава най-високия рейтинг ЕЛО сред заявилите участие. Неговият коефициент е 2301 в класическия шахмат, 2285 в ускорения шахмат и 2293 в блица.

Турнирът ще се проведе в седем кръга по швейцарската система, като всички участници, независимо от възрастта, ще се състезават в общо класиране.

Според регламента шахматистите ще срещат противници с еднакъв или близък брой точки, без да играят повече от веднъж помежду си. Крайното подреждане ще се определя от общия брой спечелени точки.

Контролата за всяка партия ще бъде 15 минути на състезател с добавяне на пет секунди след всеки ход. Очакваната продължителност на отделните партии е между 30 и 40 минути.

Организаторите са подготвили общо 30 награди, включително купи, медали и предметни отличия. Призове ще получат най-добре представилите се шахматисти в основния турнир, както и победителите в отделните възрастови категории.

Специални награди са предвидени за момчета и момичета до 8, 10, 12 и 14 години, за най-добра състезателка, както и за ветерани над 50 и над 60 години. Отличия ще бъдат връчени и на участниците с рейтинг ЕЛО до 1750 и до 1900.

Домакините от Спартак Плевен XXI ще бъдат представени от повече от 20 шахматисти. Очаква се в турнира да се включат и състезатели от другите местни клубове – Плевен XXI и Академия „Шах и Мат“.