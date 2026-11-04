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Карлос Насар отново е на световния връх в изхвърлянето! Поредна титла и нов световен рекорд за българския феномен

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Българинът триумфира със златото в изхвърлянето, след като преодоля 185 килограма и записа поредно историческо постижение във вдигането на тежести

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Снимка: Startphoto.bg
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Карлос Насар отново демонстрира изключителната си класа и спечели златния медал в изхвърлянето на световното първенство по вдигане на тежести. Българският феномен постигна впечатляващ резултат от 185 килограма, с който постави нов световен рекорд и заслужено се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка в първото движение.

Насар показа огромно самочувствие и увереност още от началото на състезанието, като изпълни безупречно и трите си опита. Българинът започна със 175 килограма, след което премина успешно през 180, преди да вдигне летвата до рекордните 185 килограма.

Първоначално щабът на българския състезател беше заявил начална тежест от 170 килограма, но впоследствие тя беше увеличена първо на 173, а след това на 175 килограма.

При първото си излизане на подиума Насар не остави никакви съмнения в отличната си подготовка. Той изхвърли 175 килограма с лекота и даде категорична заявка за златния медал.

Вторият му опит също премина безпроблемно. Българинът се справи със 180 килограма и продължи да демонстрира впечатляваща стабилност и техническо майсторство.

Кулминацията настъпи при третото излизане на Насар, когато той и неговият щаб взеха решение да увеличат заявката до 185 килограма. Българският национал отново беше безупречен и успешно изхвърли тежестта, с което си осигури първото място и записа нов световен рекорд.

Постижението донесе на България златен медал в изхвърлянето и затвърди позицията на Насар сред най-големите имена в световните щанги.

Още преди началото на шампионата българинът демонстрира огромна увереност в собствените си възможности и отправи ясно предупреждение към конкурентите си.

"В последните години съм доказал, че аз съм върховният хищник във вдигането на тежести, така че конкуренцията да мисли какво ще прави. Първата ми цел е да бъда световен шампион. Последните 30 дни бяха наистина доста трудни за мен. Ако имам възможност, имам сили и ако се налага, тогава ще правя световен рекорд“, заяви Насар преди заминаването си за първенството.

С представянето си в изхвърлянето българската звезда изпълни обещанието си за рекордно постижение. Предстои обаче второто движение - изтласкването, което ще определи и крайното класиране в двубоя.

Основният му конкурент Али Алипур от Иран беше заявил първоначални тежести от 175 килограма в изхвърлянето и 215 килограма в изтласкването, докато началната заявка на Насар за второто движение беше 200 килограма.

След световния рекорд и златото в изхвърлянето Карлос Насар продължава битката за голямата си цел - световната титла в двубоя.

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