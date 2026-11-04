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Карлос Насар поглежда към четвърта световна титла

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Суперталантът на българските щанги ще се опита да си тръгне със златото и от световното в Нинбо.

Карлос Насар отново е европейски шампион
Снимка: Startphoto.bg
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Карлос Насар ще се опита да обогати своята колекция с още една световна титла във вдигането на тежести. Суперталантът на българските щанги ще вдига за златото на световното първенство в Нинбо. На китайска земя българинът ще се конкурира в категория до 95 килограма на шампионата днес от 13:00 часа.

Към момента българинът има три световни титли, печелейки златото на първенствата в Ташкент през 2021 г., Манама през 2024 и Фьорде 2025 г. Ако 22-годишният тежкоатлет постигне своята цел, за която тръгна преди шампионата, ще се изравни с Иван Иванов, който има четири златни отличия. Освен това ще се доближи до Янко Русев, който има пет.

Ако триумфира със златото, ще стане вторият най-титулуван щангист в международен план. Пред него ще продължи да бъде само Лаша Талхадзе. Грузинецът се завърна към вдигането на тежести, след като бе спрял през 2024 година, когато триумфира на Олимпийските игри в Париж. Към момента титлите на родния щангист са в категориите до 81, 89 и 94 килограма.

Конкуренция за Насар не липсва, но той отдавна се утвърди като хегемон на сцената на тежкоатлетите през последните години, а преди шампионата също даде да се разбере, че се намира в добра форма. Първенството е важно, тъй като е първа квалификация за Олимпийските игри през 2028 година в Лос Анджелис.

#Световно първенство по вдигане на тежести в Китай 2026 г. #Карлос Назар

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