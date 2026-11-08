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Напрежение в плевенското село Гривица след трагедията, при която загина 4-годишно дете

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Напрежение в плевенското село Гривица след трагедията, при която загина 4-годишно дете
Снимка: БТА/Архив
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Напрежение в плевенското село Гривица след пътна трагедия, при която 4-годишно дете загина. То беше ударено от джип на улицата.

Зад волана на автомобила е бил 19-годишен младеж, който е задържан. Инцидентът е станал вчера, докато детето е пресичало платното в центъра на селото. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

Възникнало е временно напрежение. Наложило се е засилено полицейско присъствие, след като близки и роднини на семейството на загиналото дете са се събрали пред дома на задържания младеж.

#блъснато 4-годишно дете #село Гривица #загинало дете #блъснато дете

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