Напрежение в плевенското село Гривица след трагедията, при която загина 4-годишно дете

Напрежение в плевенското село Гривица след пътна трагедия, при която 4-годишно дете загина. То беше ударено от джип на улицата.

Зад волана на автомобила е бил 19-годишен младеж, който е задържан. Инцидентът е станал вчера, докато детето е пресичало платното в центъра на селото. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

Възникнало е временно напрежение. Наложило се е засилено полицейско присъствие, след като близки и роднини на семейството на загиналото дете са се събрали пред дома на задържания младеж.