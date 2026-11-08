Облачно начало на седмицата с дъжд в Западна България

През нощта от запад облачността ще се увеличи и в отделни западни райони ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°. Утре ще преобладава облачно време. В сутрешните часове в равнините ще бъде мъгливо. На места в западната половина от страната ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°.

По Черноморието в сутрешните часове ще преобладава слънчево време, но облачността бързо ще се увеличи. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12°-13°.

В планините ще преобладава облачно време. В масивите от Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, а над около 1700 метра – от сняг. Ще духа умерен вятър от югозапад, по най-високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 2000 метра ще е около 0°.

На Балканите ще е предимно облачно и с валежи от дъжд, в планините – от сняг. Привечер от запад валежите ще отслабват и ще спират. Обширен циклон ще е причина за значителните валежи на Пиренейския полуостров. Облачно и дъждовно ще е и във Франция, Швейцария и Северна Италия.

У нас през нощта срещу вторник валежната зона ще се премести на изток, но във вторник още преди обяд валежите в източните райони ще спрат, а облачността ще се разкъсва. Вятърът ще е слаб, в Източна България – до умерен от юг.

През следващите дни вятърът ще остане от юг и затоплянето ще продължи. В петък минималните температури ще са близки до 10°, а максималните – до 20°. Облачността ще е предимно значителна. В сряда и четвъртък вероятността за валежи е по-малка, но в петък валежи ще има на повече места, главно в Южна България.