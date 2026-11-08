Валентин Илиев: Твърде рано е да говорим за титлата

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев коментира категоричната победа с 3:0 над Левски в двубоя от 13-ия кръг на Първа лига. Въпреки успеха, който изведе "червените“ на върха в класирането, той изрази сериозно недоволство от съдийските решения и призова за промяна в работата на реферите в българския футбол.

Илиев поздрави футболистите за представянето им и подчерта, че отборът е демонстрирал характер въпреки натоварената програма и краткото време за възстановяване след гостуването на Панатинайкос в Лигата на конференциите.

"Спечелихме с изключителен характер. След един много тежък мач в Гърция, след едно много тежко пътуване, аз поне съм бил свидетел на това нещо. И знам в колко часа сме се прибрали, знам и колко ни костваше, за да възстановим футболистите. Затова поздравявам и треньорския и медицинския щаб! Шапка им свалям за това, което показаха“, заяви Илиев.

Спортният директор обаче отдели значителна част от изказването си на съдийството, като изрази мнение, че решенията на реферите възпрепятстват развитието на българския футбол.

"Трябва да оставим два добри отбора да се надиграват и да видим кой е по-добрият, а искаме съдиите да са фактори на терена. Не само двата отбора, а като цяло българският футбол трудно ще търпи развитие. Трябва да искаме нашият футбол да се развива, а не да си пречим“, коментира той.

Илиев посочи конкретна ситуация с нападателя на Левски Мустафа Сангаре, който според него е трябвало да бъде изгонен след втори жълт картон.

"Няма значение, че сме победили, и не означава, че не трябва да имаме претенции. Ако трябва да влизаме в детайли, има втори жълт и червен картон на Сангаре. Мога да изредя още, но не искам да влизам в детайли, защото не ми е това целта“, допълни спортният директор.

Той изрази увереност, че българските съдии разполагат с необходимите качества, но настоя за по-голяма последователност в решенията им.

"При малко повече старание и желание мога да кажа, че българските рефери стават, и да се греши е човешко. Но напоследък грешките стават прекалено много и то в едната страна. Когато грешките продължават в наш ущърб, трябва ли да не вземем отношение? Каквито и ходове да имаме, те ще излизат официално от клуба“, заяви Илиев.

В заключение той отказа да определи ЦСКА като фаворит за шампионската титла въпреки изкачването на първото място.