В НОИ обсъждат бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г.

Надзорният съвет на НОИ ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г.

За догодина, той ще надхвърли 16 млрд €. Разходите за пенсии са над 14,6 млрд €. Повече от 6,7 млрд € от парите за пенсии ще бъдат изплатени с трансфер от държавния бюджет.

Минималната пенсия от 1 юли се предвижда да бъде малко над 374,62 евро. А заложеното осъвременяване на пенсиите е между 7 и 8%.

Минималният осигурителен доход от 1 януари ще бъде 660 €, а максималният 2400 €.



Майчинството през втората година става 450 евро. Минималното обезщетение за безработица ще бъде 13 евро на ден, а максималното малко над 60 евро.