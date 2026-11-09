БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В НОИ обсъждат бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г.

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Надзорният съвет на НОИ ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г.

За догодина, той ще надхвърли 16 млрд €. Разходите за пенсии са над 14,6 млрд €. Повече от 6,7 млрд € от парите за пенсии ще бъдат изплатени с трансфер от държавния бюджет.

Минималната пенсия от 1 юли се предвижда да бъде малко над 374,62 евро. А заложеното осъвременяване на пенсиите е между 7 и 8%.

Минималният осигурителен доход от 1 януари ще бъде 660 €, а максималният 2400 €.

Майчинството през втората година става 450 евро. Минималното обезщетение за безработица ще бъде 13 евро на ден, а максималното малко над 60 евро.

#2027 г. #бюджет на ДОО #обсъждане #НОИ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в четвъртък
2
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в...
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
3
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
4
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Карлос Насар: Моето състезание на световното беше важно, защото това беше авторитетът на българското вдигане на тежести
5
Карлос Насар: Моето състезание на световното беше важно, защото...
Бойко Борисов: Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на гражданите заради цените на горивата
6
Бойко Борисов: Над 100 милиона евро месечно излизат от джобовете на...

Най-четени

Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
1
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
2
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
3
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
4
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
5
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар в ефира на БНТ 3
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
6
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...

Още от: Финанси

Ако бях финансов министър – британският експерт Дейвид Марш
Ако бях финансов министър – британският експерт Дейвид Марш
Гълъб Донев: Ако не спрем галопиращите дефицити и дълга, неминуемо катастрофата е сигурна Гълъб Донев: Ако не спрем галопиращите дефицити и дълга, неминуемо катастрофата е сигурна
31419
Чете се за: 13:00 мин.
Какво очакват хората, работодателите и синдикатите от бюджета за 2027 г.? Какво очакват хората, работодателите и синдикатите от бюджета за 2027 г.?
7556
Чете се за: 02:30 мин.
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
56210
Чете се за: 00:52 мин.
Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в администрацията Бюджет 2027: По-високи приходи и разходи, нов дълг и съкращения в администрацията
21372
Чете се за: 05:17 мин.
Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет за 2027 г.
5170
Чете се за: 10:50 мин.

Водещи новини

В НОИ обсъждат бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г.
В НОИ обсъждат бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г.
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното заседание на съда в Кочани Специално пред БНТ: Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното заседание на съда в Кочани
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Ясни са имената на членовете от съдийската квота във ВСС Ясни са имената на членовете от съдийската квота във ВСС
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Николай Найденов: Трябва да изберем нов ВСС, съдебната система има нужда от глътка въздух Николай Найденов: Трябва да изберем нов ВСС, съдебната система има нужда от глътка въздух
Чете се за: 14:32 мин.
У нас
Стрелецът от Краков все още не е разпитан от полицията
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Облачно, на места с валежи
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Сняг и виелици в някои райони на Турция
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Конференцията за климата на ООН: Надежди и критики към формата КОП31
Чете се за: 02:57 мин.
Балкани
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ