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Ясни са имената на членовете от съдийската квота във ВСС

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Снимка: БТА
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Вече са ясни шестимата членове от професионалната квота на съдиите в следващия ВСС. Това стана след двудневно гласуване.

Върховните съдии Светлана Калинова и Емилия Василева, Мария Терзийска - заместник - председател на Окръжен съд - Варна, Даниела Александрова, заместник - председател на Софийския районен съд, военният съдия Васил Петков и председателката на Пазарджишкия административен съд Веселка Кожухарова бяха избрани за членове на следващата Съдийската колегия от професионалната квота.

В балотажа в неделя участие взеха 1 915 съдии. Те избираха измежду 21 кандидати.

#шестима избрани от професионалната квота #имена #съдии #ВСС

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