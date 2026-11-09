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Стрелецът от Краков все още не е разпитан от полицията

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Чете се за: 00:55 мин.
По света
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Властите определиха атаката като "терористично престъпление"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Остават неясни мотивите на стрелеца от Краков, който уби шестима души на централния площад в полския град.

Засега не е ясно дали е членувал в група или организация, след като вътрешният министър съобщи, че е изповядвал крайнодесни възгледи.

Нападателят е в болница, извършена му е операция, но все още не е разпитан. Властите определиха атаката като "терористично престъпление".

Полската прокуратура разследва общо 9 убийства, след като в дома на стрелеца бяха открити телата на родителите му и на сестра му.

Днес е втория от трите дни траур, обявени в Полша. В Краков вечерта ще се проведе бдение за жертвите.



#стрелец #мотиви #КРАКОВ

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