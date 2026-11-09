Ще има ли среща между Тръмп, Путин и Си Дзинпин?

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че смята да се срещне следващата седмица с лидерите на Китай и Русия по време форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.



Срещата ще се проведе в китайския град Шънджън на 18 и 19 ноември. Миналия месец Доналд Тръмп изрази готовност за тристранни разговори с китайския и руския си колега.

Според "Уолстрийт джърнъл" Путин е предложил на срещата да бъде обсъдено как да бъде сложен край на войната в Украйна.

Утре представители на Москва и Киеви Украйна се събират в Абу Даби за двудневни преговори с посредничеството на Вашингтон.





