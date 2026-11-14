Катастрофа край Монтана спря движението по Е79 и в двете посоки

Временно движението по път I-1 Монтана – Враца в участъка Монтана – Крапчене при км 113 е ограничено в двете посоки поради катастрофа.

Обходният маршрут за леките автомобили е през Монтана – Благово – Берковица – Спанчевци – Вършец – Стояново – път I-1 Враца и обратно, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Другият алтернативен маршрут е през Монтана – Бойчиновци – Криводол – Враца.

Тежкотоварните автомобили, както и теглещите ремаркета, полуремаркета и каравани, изчакват на място.

Движението в района се регулира от "Пътна полиция".

По информация от пътуващи на мястото има усукан тир през пътното платно.