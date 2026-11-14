Катастрофа край Монтана спря движението по Е79 и в двете посоки

Пътният инцидент е възникнал малко преди полунощ в посока Враца
Временно движението по път I-1 Монтана – Враца в участъка Монтана – Крапчене при км 113 е ограничено в двете посоки поради катастрофа.
Обходният маршрут за леките автомобили е през Монтана – Благово – Берковица – Спанчевци – Вършец – Стояново – път I-1 Враца и обратно, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".
Другият алтернативен маршрут е през Монтана – Бойчиновци – Криводол – Враца.
Тежкотоварните автомобили, както и теглещите ремаркета, полуремаркета и каравани, изчакват на място.
Движението в района се регулира от "Пътна полиция".
По информация от пътуващи на мястото има усукан тир през пътното платно.