На живо по БНТ 3: Макс Верстапен срещу Валентино Роси - двама световни шампиони се срещат в GT3 в Портимао

Тази вечер четирикратният шампион от Формула 1 Макс Верстапен ще направи официалния си дебют в най-оспорвания шампионат за спортни автомобили на планетата – GT World Challenge Europe.

Нидерландецът излиза на пистата със своя отбор Mercedes-AMG Team Verstappen Racing зад волана на мощния Mercedes-AMG GT3 EVO. След сложна и драматична квалификация, екипът му ще стартира от 15-а позиция, което гарантира зрелищни изпреварвания и истински екшън по пътя към предните редици.

На предизвикателната и хълмиста писта „Портимао“ Верстапен ще се изправи в директна битка срещу над 60 автомобила и елита на GT състезанията, включително срещу друга абсолютна легенда – деветкратния шампион от MotoGP Валентино Роси, който пилотира BMW №46.

Състезанието е финалният 5-и кръг за сезон 2026.

Очаква ни брутална 3-часова надпревара, която започва в полумрак и ще завърши в пълна тъмнина на фарове.

Гледайте зрелищната надпревара днес от 18:50 ч. по БНТ 3!





