Макс Верстапен с предупреждение преди старта от GT World Challenge Европа в Портимао

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен ще дебютира в GT World Challenge Европа на пистата в Портимао със своя тим Верстапен Рейсинг. Утре е последният старт за сезона, който БНТ 3 ще излъчи пряко от 18:50 ч.

Състезателят на Ред Бул ще пилотира автомобила Мерцедес-AMG GT3 с номер 3 на португалското трасе „Аутодромо Интернасионал до Алгарве“.

По време на първата тренировъчна сесия Верстапен привлече вниманието.

Нидерландецът бе изминал едва няколко завоя от първата си бърза обиколка, когато опита маневра за изпреварване от вътрешната страна на трети завой срещу състезаващия се с Ауди с номер 25 Езекиел Перес Компанк. Мястото между двата автомобила се оказа недостатъчно, стигна се до контакт и колата на Перес Компанк се завъртя. След обстоен преглед на инцидента стюардите избраха да не налагат по-тежка санкция и присъдиха на Верстапен само предупреждение и една наказателна точка.

Верстапен и екипът с №3 завършиха на 20-о място в класирането на първата свободна тренировка, като останаха на 0,4 секунди от най-бързия - Кристофър Хаасе с Ауди R8.