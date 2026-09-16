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Гледайте срещите от европейското първенство по бокс в София на живо на спортния сайт на БНТ

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Първото пряко предаване е на 17 септември, когато стартира и шампионатът

Рами Киуан
Снимка: БФ Бокс
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Европейското първенство по бокс за мъже и жени събира състезатели от 40 държави в София.

Надпреварата започва на 17 септември и ще продължи до 25 септември в зала "Асикс Арена". В шампионта ще участват над 400 боксьори в 20 категории.

България ще бъде представена от 15 боксьори, сред които настоящият европейски шампион Рами Киуан (75 кг), Хавиер Ибаниес (55 кг), Радослав Росенов (60 кг), Ергюнал Себахтин (50 кг).

При жените на ринга ще се качат Златислава Чуканова, Венелина Поптолева, Станимира Петрова и Валерия Андреева.

Първите срещи започват на 17 септември, четвъртък от 13:30 часа и може да ги проследите на живо на сайта ни!

БНТ 3 ще излъчи полуфиналите на 24 септември от 13:30 и от 18:00 ч., и финалите на 25 септември от 17:00 ч.!

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