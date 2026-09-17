До -128 см падна нивото на река Дунав при Русе

Нивото на Дунав при Русе е -128 сантиметра, като през последното денонощие е отчетено минимално понижение. Спад между 1 и 2 сантиметра е регистриран и при Силистра.

Данните на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ показват, че най-съществено е повишението при Ново село – със 7 сантиметра. При Лом и Оряхово нивото се е повишило с по 2 сантиметра. Без промяна остават стойностите при Никопол и Свищов.

Към момента няма данни за заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път, съобщават от дирекция „Речен надзор“. Остават в сила ограниченията за газенето на плавателните съдове по целия български участък на Дунав.

Хидроложката обстановка по реката продължава да е усложнена.