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До 36° днес, захлаждане се очаква в четвъртък

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Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ще бъде слънчево, със следобедни превалявания и гръмотевици на места в планинските райони. Максималните температури ще са между 31° и 36°, в София около 32°. Ще духа слаб до умерен, източен вятър.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 27°-28°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево, след обяд над масивите в Западна България с развитие на купеста облачност. На места в Пирин, Беласица и Огражден ще има валежи в отделни райони придружени с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен, по високите части – умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 17°.

Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, по-ниски по Черноморието.

В четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува хладен въздух. Въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще има интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще бъдат предимно между 26° и 31°.

В петък ще е ветровито с променлива облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали.

#градушки #времето #гръмотевици #прогноза за времето #дъжд #новини в Метрото

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