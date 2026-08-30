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Продължава гасенето на пожара край Рилския манастир, дрон е използвал над 1 тон вода за потушаването му

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
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Продължава гасенето на пожара край Рилския манастир, дрон е използвал над 1 тон вода за потушаването му.

Огънят е тръгнал на около километър от Кирилова поляна. Пожарът е в труднодостъпен и стръмен терен, което сериозно затруднява действията по овладяването му. По първоначална информация вероятната причина за пожара е мълния по време на бурята през изминалата нощ.

На място са служители на Природен парк „Рилски манастир“, представители на Рилската света обител и екипи на ГДПБЗН. Заради тежкия терен е потърсен и технологичен начин за доставяне на вода до огнищата.

За първи път в България в гасенето на горски пожар се включи товарен дрон. Доброволческа организация, която е партньор на Югозападното държавно предприятие, използва дрон, оборудван с 80-литрова кофа за вода. До момента машината е хвърлила над един тон вода върху огнищата. Работата е сложна и заради денивелацията от около 300 метра и стръмния терен, до който достъпът с хора и тежка техника е затруднен.

Използването на дрона позволява водата да бъде доставяна директно до огнищата, без да се налага противопожарните екипи да достигат до всяка точка по суша. Това е първата употреба на подобна технология за пожарогасене в България.

От ЮЗДП призовават гражданите и туристите към повишено внимание и отговорно поведение в горските територии. При забелязване на дим или пожар сигналът трябва да бъде подаден незабавно на телефон 112.

КАДРИ: ЮЗДП

#товарен дрон #Кирилова поляна #рилски манастир #дрон #пожар

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