Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за гасенето му

Пожар е възникнал в района на Рилската света обител, на около 1 км от Кирилова поляна, съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) във Фейсбук страницата си. По първоначална информация се предполага, че огънят е вследствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ.

На място са служители на Природен парк „Рилски манастир“, Рилската света обител и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Теренът е труднодостъпен, което затруднява действията по овладяване на пожара. По информация на пожарната се подготвя използването на дрон със специализирана 80-литрова система за пускане на вода, посочиха от ЮЗДП.

От държавното предприятие призоваха всички граждани и туристи към повишено внимание и отговорно поведение в горските територии. Да не палят огън в гората и в близост до горски територии, а при забелязан дим или пожар незабавно да подават сигнал на телефон 112.

Въпреки валежите през вчерашния ден на места, рискът от възникване на пожари остава висок, предупредиха от ЮЗДП.

Сигналът за инцидента е подаден в 11:15 часа, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил. Според информацията на полицията мълния е ударила сухо дърво в скалиста местност в района на Кирилова поляна. Няма опасност да бъде засегнат горски фонд, посочиха от ОД на МВР.