Алиреза Фирузджа триумфира в блица на София Къп 2026

Френският гросмайстор завърши без загуба и събра 9,5 точки от 11 кръга, а Нургюл Салимова се представи най-силно от българските участници
Алиреза Фирузджа спечели турнира по блиц от силната шахматна надпревара Sofia Cup 2026. Френският гросмайстор събра 9,5 точки от 11 кръга, което му беше достатъчно, за да заеме първото място в крайното класиране.
Бившият номер 2 в световната ранглиста, който се подготвя от българския гросмайстор Иван Чепаринов, започна деня с две победи срещу родни представителки. Фирузджа първо се наложи над Надя Тончева, а след това преодоля и Нургюл Салимова.
По пътя към трофея французинът демонстрира постоянство, като не допусна нито една загуба в 11-те си партии. Той записа осем победи и три ремита, за да завърши еднолично на върха.
Втората позиция остана за турския шахматист Едиз Гюрел, който събра 9 точки. Със същия актив, но на трето място, завърши представителят на Азербайджан Рауф Мамедов, който ден по-рано спечели турнира по рапид.
Най-добре от българските участници се представи Нургюл Салимова. Тя събра 8 точки и завърши на десетата позиция в общото класиране, като в същото време постигна най-добър резултат при жените.
След края на надпреварата Фирузджа остана доволна както от представянето си, така и от нивото на турнира.
"Това беше един страхотен турнир като участници и организация. Наслаждавах се на времето си тук и постигнах добър резултат. Първите ми две партии бяха много трудни, защото минах през върхове и спадове в тях“, коментира първенеца от надпреварата.