БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България реши ребуса Румъния чрез магията на Везенков
Чете се за: 04:17 мин.
Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за...
Чете се за: 01:40 мин.
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са...
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алиреза Фирузджа триумфира в блица на София Къп 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Френският гросмайстор завърши без загуба и събра 9,5 точки от 11 кръга, а Нургюл Салимова се представи най-силно от българските участници

Алиреза Фирузджа триумфира в блица на София Къп 2026
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Алиреза Фирузджа спечели турнира по блиц от силната шахматна надпревара Sofia Cup 2026. Френският гросмайстор събра 9,5 точки от 11 кръга, което му беше достатъчно, за да заеме първото място в крайното класиране.

Бившият номер 2 в световната ранглиста, който се подготвя от българския гросмайстор Иван Чепаринов, започна деня с две победи срещу родни представителки. Фирузджа първо се наложи над Надя Тончева, а след това преодоля и Нургюл Салимова.

По пътя към трофея французинът демонстрира постоянство, като не допусна нито една загуба в 11-те си партии. Той записа осем победи и три ремита, за да завърши еднолично на върха.

Втората позиция остана за турския шахматист Едиз Гюрел, който събра 9 точки. Със същия актив, но на трето място, завърши представителят на Азербайджан Рауф Мамедов, който ден по-рано спечели турнира по рапид.

Най-добре от българските участници се представи Нургюл Салимова. Тя събра 8 точки и завърши на десетата позиция в общото класиране, като в същото време постигна най-добър резултат при жените.

След края на надпреварата Фирузджа остана доволна както от представянето си, така и от нивото на турнира.

"Това беше един страхотен турнир като участници и организация. Наслаждавах се на времето си тук и постигнах добър резултат. Първите ми две партии бяха много трудни, защото минах през върхове и спадове в тях“, коментира първенеца от надпреварата.



Свързани статии:

Българските шахматисти започнаха с победи на силния турнир София Къп 2026
Българските шахматисти започнаха с победи на силния турнир София Къп 2026
Иван Чепаринов, Кирил Георгиев, Нургюл Салимова, Белослава Кръстева...
Чете се за: 02:35 мин.
#Алиреза Фирузджа #София къп 2026 # Нургюл Салимова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ)
2
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали...
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
3
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
4
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в Швейцария
5
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в...
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София Хелпърс"
6
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
4
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Други спортове

Христо Цветков стана „Властелинът на Витоша“
Христо Цветков стана „Властелинът на Витоша“
Спортни новини 30.08.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 30.08.2026 г., 12:25 ч.
Гледайте по БНТ 3 битките за отличията на световното първенство по модерен петобой Гледайте по БНТ 3 битките за отличията на световното първенство по модерен петобой
Чете се за: 00:27 мин.
Рауф Мамедов спечели силния турнир по ускорен шахмат за Купа София Рауф Мамедов спечели силния турнир по ускорен шахмат за Купа София
Чете се за: 01:22 мин.
Михайло Столич спечели първия етап на 73-ата колоездачна Обиколка на България Михайло Столич спечели първия етап на 73-ата колоездачна Обиколка на България
Чете се за: 03:15 мин.
София отново е домакин на голям шахматен турнир София отново е домакин на голям шахматен турнир
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

"Кошмар е": Отново километрични задръствания на Кресна - докога?
"Кошмар е": Отново километрични задръствания на Кресна -...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Продължава гасенето на пожара край Рилския манастир, дрон е използвал над 1 тон вода за потушаването му Продължава гасенето на пожара край Рилския манастир, дрон е използвал над 1 тон вода за потушаването му
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Издирват 23-ма изчезнали при потъването на ферибот край Северен Кипър Издирват 23-ма изчезнали при потъването на ферибот край Северен Кипър
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Кибертормозът над деца в нова фаза: Изкуствен интелект генерира обикновена снимка в порнографско изображение Кибертормозът над деца в нова фаза: Изкуствен интелект генерира обикновена снимка в порнографско изображение
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Исландците не подкрепиха подновяването на преговорите за членство в ЕС
Чете се за: 03:27 мин.
По света
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
В стабилно състояние е пострадалият състезател при инцидента в река...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
България реши ребуса Румъния чрез магията на Везенков
Чете се за: 04:17 мин.
Български баскетбол
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ