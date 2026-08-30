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Новите диагнози: Начинът ни на живот води до "модерни болести"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росица Колева
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новите диагнози начинът живот води модерни болести
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С напредването на медицината и превенцията на социално значимите заболявания в здравния ни статус през последните години се наложиха диагнози, които често наричаме „модерни болести“. Някои от тях вече са превзели съвременното общество заради начина ни на живот, липсата на движение и неправилното хранене. Според медиците болестите на 21-ви век засягат хора от всички възрасти, в това число и децата.

Насочен от личния си лекар, 66-годишният Иван Тонков от Стамболийски за първи път посещава ендокринолог заради редица оплаквания.

Иван Тонков – Стамболийски: „Изпотяване, повече изпотяване и умора, ама предполагам, че това е от сърцето.“

Според специалистите голяма част от хората над 60 години имат по две и повече хронични заболявания и този нов феномен се нарича полиморбидност. Често те започват с гранични състояния, които могат да се развият до сериозна болест. Като инсулиновата резистентност, която представлява нарушено усвояване на глюкозата в клетките.

Д-р Венета Вълева – ендокринолог: „В резултат дълго време организмът се опитва да компенсира това състояние с повишена секреция на инсулина, в един момент това състояние на адаптация се изчерпва и следващите отклонения са свързани с... преддиабет и диабет.“

Напълняване и диети без резултат, отпадналост и сънливост са симптомите, които най-често водят пациентите при лекарите. Но с инсулинова резистентност се диагностицират и хора с нормално тегло, бивши спортисти и тийнейджъри.

Така наречените „модерни диагнози“ се увеличават заради съвременния начин на живот и засягат пациенти във все по-ранна възраст. Сред тях са метаболитните нарушения, тревожните и депресивни разстройства, хроничните респираторни болести.

Проф. Радост Асенова, зам.-ректор на Медицински университет - Пловдив, член на ИБ на Световната организация на семейните лекари: „Ние се движим много по-малко, отколкото се очаква от нас, приемаме много повече енергия, отколкото изразходваме, нашата психика е активна, включително в периодите, в които се очаква от нас да си починем... нашето тяло помни начина, по който живеем, и натрупването на рискове може да доведе до отключването на тези хронични заболявания.“

На този фон по данни на Световната здравна организация над 80% от подрастващите не достигат необходимата двигателна активност.

#нови диагнози #модерни болести #Начин на живот

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