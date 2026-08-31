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Поредно заседание се очаква днес по делото за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Дело АТВ, Никола Бургазлиев
Снимка: БТА
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Поредно заседание се очаква днес по делото за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият ѝ син беше тежко ранен.

Очаква се на заседанието да бъде представена химико-токсикологичната експертиза на кръвната проба на обвиняемия. Според прокуратурата в кръвта на Бургазлиев е установено наличие на марихуана - след направени две изследвания.

Заради това обвинението беше преквалифицирано в по-тежко – за престъпление, извършено при евентуален умисъл. Полевият тест за наркотици, направен след инцидента, беше отрицателен. Близките на Никола Бургазлиев отричат той да е употребявал наркотични вещества.

#Никола Бургазлиев #АТВ #слънчев бряг

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