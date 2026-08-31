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Министър Шишков ще инспектира строителството на магистралата „Русе - Велико Търново“

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Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще посети днес Русе.

Той ще инспектира строителството на автомагистралата „Русе - Велико Търново“ в близост до дунавския град. В проверката ще участват още представителят на АПИ инж. Венцислав Ангелов, както и областният управител на града Любомир Владимиров.

По-късно днес, в Областната администрация министър Шишков ще участва в среща по инициативата „Регионите говорят“. Утре регионалният министър ще провери трасето на четвъртия участък от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Плевен.

#министър Иван Шишков #магистрала русе - велико търново

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