Най-малко 15 души са безследно изчезнали след наводнения в Гранд Каньон

Най-малко 15 души са безследно изчезнали след мащабни наводнения в части на Гранд Каньон.



Причина за стихията са проливните дъждове от последните няколко дни.

Благодарение на бързата реакция на властите на Националния парк - от района с хеликоптери са изведени над 60 души. Операцията по издирването на хора продължава.

По думите на очевидци времето се е развалило внезапно, а придошлата вода е помела всичко по пътя си. Нанесени са сериозни щети по мостовете и по обособени пътеки в каньона, съобщават от дирекцията му.

В акцията по изваждането на туристи участва и местната власт в Аризона.



