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Има ли ефект от "щорите" на кръстовището на Орлов мост шест месеца по-късно?

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Изминаха 6 месеца, след като от Столична община поставиха "щори" на кръстовището при Орлов мост. Те са разположени върху светофара за десния завой към булевард „Цариградско шосе“. Целта - водачите да не ускоряват скоростта, за да минат на зелено. Каква обаче е равносметката половин година по-късно и има ли ефект от мярката?

Сива светлина на разстояние повече от 100 метра от светофара. Това виждат водачите, които се насочват към десния завой на Орлов мост в посока булевард „Цариградско шосе“.

Столична община въведе необичайната мярка през февруари, за да предизвика намаляване на скоростта на шофьорите. Шест месеца по-късно отчитат мярката като успешна.

Симеон Иванов, главен инженер - направление "Транспорт и градска мобилност" към СО: "Проблемите там бяха много на брой, на регистрирани ПТП, като причината обичайно беше висока скорост на движение и странични удари с преобръщане. В допълнение на сенниците беше изграден и остров, който да отделя платната. Ние решихме да монтираме и остров, който да разделя пътните потоци за направо и наляво за надясно, което допълнително обезопаси мястото и комулативно тези два фактора доведоха до 0 произшествия от разлизрането на мерки."

Шофьорите, които минават през участъка, и до днес са с разнопосочни мнения.

"БНТ: Обърква ли ви тази щора?

- Малко да, сега я виждам за пръв път. Малко е объркващо, но ще внимаваме."

"Обърква, не би трябало да я има, нали така. Ето сега жълто и едвам се вижда зелено, нали така."

Никола, шофьор: "Виждам я вече чак на светофара. Предполагам идеята е може би като свети зелен светофар да не даваме газ, нали така. Няма да я видя отдалече, да. Има ефект, може би."

И въпреки че според Столична община „шорите“ за светофара са законосъобрани, автоинструкторът Красимир Георгиев, който минава оттук и с курсистите зад волана, е категоричен:

Красимир Георгиев, автоинструктор: "Моето мнение е напълно отрицателно за това, което касае това велико творение "щорите" на секцията за надясно. Не искам да коментирам мотива, защото аз лично трудно мога да си обясня такъв мотив. Той е първо в нарушение на изискванията на закона. Няма предвидена такава възможност за поставяне на такива приспособления като щори, пердета, допълнителни прозорци и тем подбни. Столична община имат късмет, че в този експериментален период в нарушение на закона, тук не е станало нито едно тежко пътнотранспортно произшествие."

Дали мярката ще продължи да е в сила и през есента - попитахме Столичната дирекция на вътрешните работи. От там обаче не получихме отговор.

По темата работи: Стажант-репортер Виктория Николова

#има ли ефект от мерките #"Орлов мост" #кръстовище #щори #светофар

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