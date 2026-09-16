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Арсенал преодоля Ипсуич в първия си тест за Купата на Лигата

Милен Костов от Милен Костов
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Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
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Шампионът на Англия безпроблемно спечели гостуването си на “трактористите”.

Арсенал
Снимка: БТА
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Арсенал победи Ипсуич с 4:2 в мач от третия кръг на Купата на Лигата. 16-годишният Макс Дауман попадна под светлините на прожекторите с двете си попадения за победителите.

Шампионите на Англия откриха резултата на стадион “Портман Роуд” в Ипсуич в 7-ата минута. Макс Дауман проби в наказателното поле и стреля в близкия ъгъл.

“Артилеристите” удвоиха преднината си 9 минути по-късно. Нони Мадуеке стреля в далечния ъгъл с шут от вътрешността на пеналтерията.

След почивката възпитаниците на Микел Артета продължиха да бележат. Макс Дауман удвои головата си сметка. Тинейджърът прокара топката между краката на Седрик Кипре и я прати в далечния ъгъл.

Микел Мерино направи резултата 4:0 в 58-ата минута с прецизен удар от границата на наказателното поле.

Домакините намалиха изоставането си в 62-ата минута. Енис Мехмети стреля от движение след подаване по земя в пеналтерията на Джак Кларк.

Бившият футболист на Арсенал Чуба Акпом оформи крайния резултат в добавеното време. Юношата на столичани овладя топката с гръб към вратата, но се обърна бързо и я прати в далечния ъгъл.

Жребият за осминафиналите ще бъде изтеглен след срещата между Манчестър Юнайтед и Брайтън.

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#Ипсуич #Купа на Лигата #Арсенал

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