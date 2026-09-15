Ливърпул зашемети Тотнъм за място в следващата фаза на Карабао Къп

Ливърпул си осигури място в четвъртия кръг на Карабао Къп. Съставът на Андони Илариола се наложи над Тотнъм с 3:1 в мач от четвъртия кръг.

На "Анфийлд" за мърсисайдци се разписаха Алексис Мак Алистър, Коди Гакпо и Докиник Собослай, докато точен за "шпорите" бе Конър Галахър. Срещата преложи доста интрига и положения, но аргументите бяха в полза на "червените", които елиминираха момчетата на Роберто Де Дзеби.

Следващият съперник на Ливърпул в турнира ще стане ясен на по-късен етап.

Гостите се оказаха по-активни и в 11-та минута за първи път стигнаха до възможност. Матис Тел проби и центрира по земя отляво, а след рикошет топката стигна до Лукас Бергвал и той стреля от близко разстояние. Гиорги Мамардашвили обаче спаси с крах и предотврати гол.

Домакините отговориха 5 минути след това. Люис Кумас бе изведен от Рио Нгумоа и получи добра възможност, но Мартин Дубравка се намеси и изби.

В 21-та минута мърсисайдци стигнаха първи до гола. Джо Гомес и Коди Гакпо разиграха, а оттам топката стигна до Нгумоа. Той проби и успя да комбинира с Алексис Мак Алистър, който разстреля Дубравка.

„Шпорите“ се опитаха да отвърнат на удара в 32-та минута. Инеома Удоджи центрира Мохамед Кудус, който засече от воле и от няколко метра стреля над вратата.

Атаките продължиха, но пред вратата на лондончани. В 39-та минута Кумас центрира към Мак Алистър, като той от близко не успя да нанесе удар.

„Червените“ имаха нужда от 9 минути, за да направят още една решаваща крачка към успеха. Джеймс МакКонъл намери Нгумоа, а той проби в съперниковото наказателното поле. Топката стигна до Милош Керкез и последният продължи към Мак Алистър, който намери Гакпо. Оттам нидерландецът си нагласи топката и с мощен шут удвои.

В 61-та минута Мармадашвили изби удар на Кудус.

В 69-та минута гостуващият отбор се получи рикошет, при който изстрел на Керкзез премина през на сантиметри от напречната греда. При последвалия ъглов удар Мамардашвили не успа да се справи и Конър Галахар бе точен с глава, намалявайки изоставането на „шпорите“.

Интригата се завърна, а в 83-та минута Доминик Собослай комбинира с Мак Алистър, след което излезе сам срещу Добравка, но се отчете с голям пропуск. Три минути по-късно Мамардашвили спаси мърсисадйци от сигурен гол, спасявайки шут на Омар Мармуш.

Лондончани получиха нов шанс да изравнят в 89-та минута, когато получи топката от въздуха и стреля на сантиметри от вратата.

В първата минута „червените“ решиха всичко в своя полза. Силен шут, изпълнен от Собослай, прати топката неспасяемо във вратата на Добравка и за третия им гол, което означаваше и точка на спора.