Хауърд Уеб разкри какво е попречило за съдисййката грешка в дербито на Манчестър

Ръководителят на съдийската комисия в Англия Хауърд Уеб заяви, че видимостта от тунела е довела до това съдиите, отговарящи за ВАР, да признаят погрешно гола на Ерлинг Холанд по време на дербито на Манчестър на "Олд Трафорд" в неделя.

Голът на Холанд през второто полувреме първоначално беше отменен заради засада, но след това беше зачетен след преглед чрез системата за видеоарбитраж, която установи, че нападателят на Манчестър Сити е бил в редовна позиция. "Небесносините" победиха с 1:0 като гости Манчестър Юнайтед.

От органа, отговарящ за съдийството в английския професионален футбол, по-късно признаха, че попадението не е трябвало да бъде зачетено, тъй като ВАР не е оценил правилно участието на съотборника на Холанд - Енцо Фернандес, който се е опитал да играе с топката от позиция на засада.

"Бях наистина разочарован от този развой. Всички сме и най-вече самите съдии. Те влагат много лична гордост в работата си и сега очевидно страдат, след като не се справиха на ниво в тази ситуация", каза Уеб по Sky Sports и TNT Sports.

Той потвърди, че ВАР арбитърът Мат Донахю и помощникът му Блейк Антробъс няма да ръководят мачове до приключването на паузата за международни срещи на националните отбори през октомври.